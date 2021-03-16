انتهاء الجلسة الافتتاحية لحوار الفصائل في القاهرة بحضور نائب رئيس المخابرات المصرية

انتهت ظهر اليوم الثلاثاء 16/3/2021، الجلسة الافتتاحية لحوار الفصائل الفلسطينية الذي يُعقد في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ترأسها نائب رئيس جهاز المخابرات العامة .

وأفاد موفدنا أن وفود الفصائل ألفت كلمات في الجلسة الافتتاحية.

ويدور جدول اليوم الأول من الحوار حول نقاش بعض القضايا التفصيلية المتعلقة بقوانين وآليات الانتخابات.

فيما سيبحث جدول اليوم الثاني، نقاشاً حول ملفي المنظمة والمجلس الوطني.

وأكد موفدنا أن ممثلين عن هيئة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية يشاركون في جلسات الحوار لتذليل العقبات حول المسائل المتعلقة بالملفين .

يشار إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية، توجهت بالأمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من قطاع غزة والضفة المحتلة والخارج، لمناقشة العقبات التي تقف أمام الانتخابات الفلسطينية العامة.

وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ، قال في وقت سابق إن "وفدا من حماس من غزة وخارج فلسطين برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري سوف يبحث انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان منظمة التحرير)".

وأوضح، أن الحوارات سوف تتابع كذلك بقية التفاصيل التي تم الاتفاق عليها في حوارات القاهرة السابقة لإنجاح عملية انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) في 22 مايو/ أيار القادم.

وعقدت الجولة الأولى من حوارات القاهرة يومي 8 و9 فبراير/ شباط الماضي، وتوافقت الفصائل خلالها على قضايا تخص الانتخابات.

وكان جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لـ"فتح "، قد أعلن في 4 مارس/ آذار الجاري، أن الفصائل ستعقد جولة جديدة من المباحثات، في 15 من الشهر الحالي، في القاهرة.

ومنتصف يناير/كانون ثاني الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.