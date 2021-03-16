مدفعية الاحتلال تقصف مزارع شبعا في جنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء 16/3/2021، عن قصف إسرائيلي لمزارع شبعا جنوب لبنان، مشيرة إلى "أصوات انفجارات داخل الجولان السوري المحتل".

وقال الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، إن "المدفعية "الإسرائيلية"، قصفت الأحراج الداخلية لمزارع شبعا المحتلة بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم"، دون المزيد من التفاصيل.

من جهتها، نقلت قناة "الجديد"، عن مراسلها، قوله إن هناك "دوي أصوات انفجارات عميقة بين الحين والآخر، صباح اليوم، يتردد صداها في المنطقة الحدودية، ناتجة عن مناورات بالمدفعية يجريها جيش العدو الاسرائيلي في عمق مزارع شبعا وهضبة الجولان المحتلين".

وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس، قال أمس الاثنين، إن إيران تشكل خطرًا عالميًا على استقرار المنطقة، وتمثل تحديًا لدولة إسرائيل، مشددا على أن "خيار الحرب يجب أن يكون الأخير، ولكنه يجب أن يكون دائما جاهزا".