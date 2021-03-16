هل معجون الأسنان فَعَال لتنظيف الرؤوس السوداء ..!

تعد مشكلة الرؤوس السوداء، من المشاكل التي تؤرق الشبان والفتيات كونها تشوفه جمال البشرة.. وتظهرها كأنها ذات لون أسود.

ولا أحد منا يستطيع الاستغناء عن معجون الأسنان، فهو من أهم مواد تنظيف وتطهير الفم واللثة من البكتيريا، وهناك أيضاً بعض الاستخدامات المنزلية الأخر له في أغراض التنظيف، ولكن هل يمكن استخدامه في الأغراض الجمالية؟ وهل من الممكن علاج الرؤوس السوداء بمعجون الاسنان أم لا.

ما هي الرؤوس السوداء؟

على الرغم من أنها تبدو كأنها مجرد كتلة ترابية منغرسة في الجلد، إلا أن الرؤوس السوداء تتطور من الداخل إلى الخارج مسببة البثور، الرؤوس السوداء هي انسداد في بصيلات الشعر بواسطة الزهم والكراتين من خلايا الجلد الميتة.

ووفقاً للموقع الخاص بنظام الرعاية الصحية العامة في انجلترا، يتأكسد هذا الانسداد ويتحول إلى اللون الأسود عندما يتلامس مع الهواء، وبعبارة أخرى، فإن الرؤوس السوداء هي في الحقيقة مجرد تراكم للزيوت الطبيعية والبكتيريا.

مكونات معجون الأسنان النشطة اعتماداً على نوع بشرتكِ، قد ينتج جسمكِ أكثر أو أقل من هذه الزيوت الطبيعية، يحتوي معجون الأسنان على مكونات مثل التريكلوسان، والكحول، والمنثول، وبيروكسيد الهيدروجين، وصودا الخبز، وغيرها من المكونات التي يمكن أن تجفف الجلد.

التريكلوسان هو عنصر نشط موجود في العديد من منتجات العناية، وهو عامل مضاد للبكتيريا فعال بشكل خاص في تجفيف الدهون الزائدة المحبوسة في المسام.

كيفية علاج الرؤوس السوداء بمعجون الاسنان

قبل علاج الرؤوس السوداء بمعجون الاسنان يجب أولاً إجراء اختبار معجون الأسنان على الجلد، للتأكد من عدم وجود ردة فعل سيئة عليه، وأنه لن يسبب جفاف البشرة بشكل كبير، وذلك بوضع معجون الأسنان على منطقة صغيرة من الجلد وتركها لمدة 15 دقيقة ثم إزالتها، إذا كانت البشرة تبدو حمراء ومتهيجة، فقد تكون هناك حاجة إلى تجربة منتج تجاري مخصص للرؤوس السوداء.

نصائح هامة عند العلاج بمعجون الأسنان

ضعي معجون الأسنان مباشرة من الأنبوب، أو امزجيه بالملح أو بيروكسيد الهيدروجين لتنشيط المكونات.

اختاري معجون الأسنان الأبيض بدلاً من أحد الأنواع الهلامية، والتي يمكن أن تحتوي على مكونات مختلفة قد لا تكون فعالة.

يمكن اختيار نوع معجون لا يحتوي على الفلورايد إذا كان لديكِ رد فعل تحسسي على الجلد من المعجون، حيث تم الربط بين الفلورايد والطفح الجلدي.

تجنبي منتجات معجون الأسنان التي تحتوي على مواد تبييض الأسنان، حيث يمكن أن تحرق البشرة.

إن معجون الأسنان يمكن أن يكون حلاً سريعاً للرؤوس السوداء، ولكنه ليس في جميع الحالات أفضل من علاجات حب الشباب والكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية، فإذا كنتِ تعاني من حب الشباب الشديد والمستمر فمن الأفضل زيارة طبيب الجلدية.