بالفيديو قضاء أيام من رمضان الماضي بعد صيام رمضان المقبل..هل يجوز؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:28 ص
16 مارس 2021
مجلس قضاء
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قضاء أيام من رمضان الماضي بعد صيام رمضان المقبل..هل يجوز؟

 

#شهر رمضان #رمضان الماضي

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