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بالفيديو
قضاء أيام من رمضان الماضي بعد صيام رمضان المقبل..هل يجوز؟
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:28 ص
16 مارس 2021
قضاء أيام من رمضان الماضي بعد صيام رمضان المقبل..هل يجوز؟
#شهر رمضان
#رمضان الماضي
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