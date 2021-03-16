وفقا لمزاعم الاحتلال ..فيديو للجهاد الإسلامي يُجبر نتنياهو على إلغاء زيارته لعسقلان..!

لا زال طيف الشهيد بهاء أبو العطاء يقلق الاحتلال "الإسرائيلي" حتى اليوم ، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 16/3/2021، أن سبب إلغاء زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمؤتمره الانتخابي لحزب الليكود الذي كان مقرراً في المسرح الثقافي في عسقلان الليلة الماضية، هو صواريخ غزة.

وقالت القناة "12" العبرية، "أن تهديد غزة دفع نتنياهو لإلغاء مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزب الليكود في المسرح الثقافي في عسقلان الليلة الماضية في اللحظة الأخيرة بعد أن انتظره أنصاره في القاعة لأكثر من ساعتين".

وتابعت القناة: "في حوالي الساعة 19:00 مساء أمس نُشر مقطع فيديو من إنتاج منظمة الجهـاد الإسلامي تضمن مشاهد لعناصر التنظيم وهم يطلقون الصواريخ، وفي النهاية عُرضت مشاهد لنتنياهو خلال مؤتمر انتخابي عقده في أسدود قبل حوالي عام ونصف أطلقت خلاله الصواريخ على المدينة، وفي نهاية الفيديو ظهر تعليق بالعبرية "هل نسيت".

وزعمت القناة العبرية، أن هذه الرسالة جاءت لنتنياهو بأن المنظمة ستطلق صواريخ لمنعه ​​من مواصلة المؤتمر.

وادعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الزيارة ألغيت لأسباب لم يستطع توضيحها.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، قالت بعد حادثة استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس، يوم الأحد الماضي إن دماءهم لن تذهب هدرا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاحتلال بهذه الجريمة قد ارتكب حماقة سيلقى عليها رداً أكيداً من المقاومة الفلسطينية.

وكان الشهيد بهاء ابو العطا قائد سرايا القدس في شمال قطاع غزة الذي اغتالته قوات الاحتلال عام 2019 قد لقن نتنياهو درساً في دعايته الانتخابية السابقة واجبرته على النزول من منصة عسقلان بعد ان اطلق عدة صواريخ من غزة.

الفيديو الذي نشر مساء أمس والغى نتنياهو الزياره على اثرها :