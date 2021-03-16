298 حالة: غزة تسجل أعلى إصابة بكورونا منذ أسبوعين وحالة وفاة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 16/3/2021، أعلى معدل إصابات منذ أسبوعين بـ(298) حالة، كما سجلت حالة وفاة واحدة وتعافي 134 آخرين.

وأجرت وزارة الصحة2130 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت ( 298 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 134 حالة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 57614 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2291 حالة، اجمالي المتعافين 54755 حالة، واجمالي الوفيات 568 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.