الدولار الامريكي يواصل الارتفاع في سوريا اليوم الثلاثاء 16/3/2021 –انخفاض الليرة

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الثلاثاء 16/3/2021 ، مزيداً من الارتفاع أمام الليرة السورية ، وذلك في ظل تلاعب المصرفين في اسعار الدولار .

فلسطين اليوم تواصل تحديث سعر صرف لليرة السورية ، وذلك ضمن مواصلة الوكالة في تقديم أخبار الاقتصاد والاستثمار في البلاد .

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16 آذار 2021 سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاضًا جديدًا أمام الدولار بعد تخطيها عتبة الـ 4000 للدولار الواحد ، وبلغ 4190 للشراء و4250 للمبيع.

وحسب موقع الليرة اليوم المتخصص بأسعار الصرف والذهب، انخفضت الليرة السورية إلى 4000 للدولار الواحد، كأدنى مستوى تصل إليه في تاريخها، في 2 من آذار الحالي.

فيما تستمر قيمة الليرة بالتدهور رغم الوعود الحكومية بعدم تأثر سعر صرف الليرة وأسعار المواد، بعد ورقة الخمسة الآلاف التي طرحتها في كانون الثاني الماضي، وسط صعوبة تثبيت سعر الصرف يرافقها توقعات باستمرار انهيار السعر .