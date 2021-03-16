في مصر: ولادة طفلة بشيب أبيض ولديها أخت تكبرها يتغير لون عينيها

في حالة غريبة ونادرة شهدت احد مُستشفيات مُحافظة الأقصر المصرية ولادة طفلة بشعر أبيض، في حالة نادرة لا تتكرر كثيراً.

الطبيب المسؤول عن ولادة الطفلة وكشف أن الأمر يرجع لمتلازمة ناتجة عن زواج الأقارب حيث إن أم الطفلة وزوجها تربطهما صلة قرابة، مؤكداً أنه لم يشعر بالصدمة عندما رأى الفتاة، فقد تابع حالة شقيقتها الكُبرى قُبيل 5 سنوات والتي تشابهت معها في ذات الحالة بتغيير لون العين اليُمنى عن اليُسرى.

وتُدعى تلك الحالة النادرة بـ "مُتلازمة ورد امرج" وتحدث لطفل واحد من بين 40 ألف طفل حول العالم، وتظهر من خلال لون عيون الأطفال وخُصلات الشعر البيضاء، كما أنها قد تتسبب في مشاكل بالسمع.