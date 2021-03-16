تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السودان، اليوم الثلاثاء 16/3/2021، على نحو طفيف، في تعاملات السوق السوداء والبنوك.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 379 جنيها مقابل 380 في تعاملات الأمس.

وفي البنك المركزي بلغ سعر الدولار إلى 378.22 جنيه للشراء و380.11 جنيه للبيع.

وترأس وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف مساء أمس الإثنين، الاجتماع الخاص بمتابعة سير وإنفاذ السياسات الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف بحضور وزراء الداخلية، الثقافة والإعلام، المالية، ومدير عام المخابرات العامة ومحافظ بنك السودان المركزي بجانب عدد من مديري البنوك المحلية.

وأوضح الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان المركزي أن الاجتماع استعرض التطورات التي حدثت منذ بدء السياسة النقدية الجديدة والانجازات التي تحققت في هذا الصدد.

وأضاف ” أن ما تم تحصيله من مشتروات من المواطنين بلغ حوالي (308) مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ (193) مليون دولار استخدامات للمبالغ المشتراة من المواطنين مما نتج عنه فائض يقدر بحوالي (115) مليون دولار ” .

ويبذل أصدقاء السودان حول العالم جهودا مكثفة لمساعدة الخرطوم على المضي قدما في برنامجها الإصلاحي الرامي إلى إنعاش الاقتصاد.

ومن بين هؤلاء الأصدقاء، برنامج الأغذية العالمي الذي يدير خطة محكمة تسعى للحفاظ على دولار السودان وخبزه.

كما استحدث السودان إجراءات لجذب تحويلات العمالة السودانية بالخارج التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، لدعم العملة المحلية.

وسيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

وخفض السودان، في الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.

وجاء قرار الخرطوم إنفاذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى المركزي السوداني 452.03 جنيه للشراء و454.29 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الإسترليني 526.10 جنيه للشراء و529.18 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي عند 100.89جنيه للشراء و101.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 102.08 جنيه للشراء و103.49 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي لدى البنوك الرسمية سجل 1249.79 جنيه للشراء و1255.05 جنيه للبيع.