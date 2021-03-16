سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16/3/2021

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16/3/2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الثلاثاء، تراجع العملة المصرية، مقابل الإسترليني والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، بينما ارتفعت أمام العملة الأوروبية.

سعر الدولار في مصر

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وارتفع متوسط سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 14 بنكا، منها التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وHSBC، والكويت الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والمشرق، والبركة، والأهلي المتحد.

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واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة الإثنين.

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وأظهرت البيانات ارتفاع التحويلات خلال الربع الأخير من 2020، بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.68 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.77 جنيه للشراء و21.92 جنيه للبيع، مقابل 21.76 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري إلى 4.174 جنيه للشراء و4.201 جنيه للبيع، مقابل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أمس.

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وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلي 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

كما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي إلى 51.83 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، مقابل 51.76 جنيه للشراء، ونحو 52.11 جنيه للبيع، أمس.

زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، بزيادة رواتب جميع العاملين بالحكومة بنحو 37 مليار جنيه ( 2.3 مليار دولار).

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 154 دولارا)، كما وجه الرئيس المصري بإقرار علاوتين، (زيادة دورية للرواتب) بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه.

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والعلاوتين، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما تقرر زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالجهاز الحكومى المصري نحو 6 ملايين.

كما تم تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغت موازنة مصر للعام المالي 2020-2021 الذي ينتهي في الأول من يوليو/ تموز المقبل 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2020/2019.