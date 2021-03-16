طقس فلسطين: أمطار متوقعة اليوم وارتفاع الحرارة حتى الجمعة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يشهد طقس فلسطين اليوم16/3/2021 ، انخفاضاً على درجات الحرارة ، لنشهد عودة جديدة للأمطار ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق

ويكون الطقس غدا الأربعاء 17/3/2021غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس2021/03/18 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2021/03/19 يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.