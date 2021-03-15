علامات ارتفاع الكوليسترول في الدم

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم شائعًا للغاية ويمكن أن يرجع في كثير من الأحيان إلى اتباع نمط حياة غير صحى وتجاهل ممارسة أي تمارين بدنية، والكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد، وهو ضروري لتكوين أغشية الخلايا وفيتامين د وبعض الهرمونات الخاصة في الجسم، ولكن زيادة نسبة الكوليسترول ممكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ولعل الشعور بألم في القدمين أو اليدين أو الفك هي من العلامات الشائعة على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- تشمل العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول

1- ألم في القدمين

تراكم الكوليسترول يمكن أن يسد الأوعية الدموية في تلك المناطق، حيث أن تراكم الكوليسترول في الشرايين التي تؤدى إلى الأطراف يسبب عدم الشعور بالراحة في الساقين والقدمين، وقد يؤدى تفاقم الحالة إلى الإصابة بشلل.

2- ألم في اليدين

عندما يكون هناك ترسبات دهنية فإنها تتسبب في الإصابة بتصلب الشرايين، ما قد يترتب عليه انسداد الأوعية الدموية في اليدين، وهو ما يسبب الشعور بالألم.

3- ألم في الفك والرقبة

الشعور بآلام في الفك والرقبة أعراض شائعة للذبحة الصدرية التي تنتج عن ضعف تدفق الدم إلى أحد أجزاء عضلة القلب، وبالرغم من أن أعراض الذبحة الصدرية قد تكون في شكل ألم أو ضغط أو ثقل في الصدر، إلا أن لها أشكال عديدة.

و توصى جمعية القلب الأمريكية بفحص مستويات الكوليسترول لديك كل أربع إلى ست سنوات، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أوالنوبات القلبية أوالسكتات الدماغية.