إصابة شابين برصاص الاحتلال في رام الله

أصيب مساء اليوم الاثنين، شابان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإصابة شابين في القدم برصاص الاحتلال، وذلك أثناء تواجدهم في ضاحية الياسمين في مخيم الجلزون.

وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية.

وأطلقت الجنود قنابل الغاز والصوت بكثافة اتجاه الشبان.

يشار إلى ان قوات الاحتلال صعّدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين في كافة مدن ومحافظات الضفة، بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، في إطار سياسة "إسرائيلية" واضحة تهدف التضييق على المواطنين والسيطرة على اراضيهم.