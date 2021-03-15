فوائد خل التفاح للتخسيس وعلاج مشاكل البشرة بطريقة طبيعية

يعتبر خل التفاح من العلاجات الطبيعية التي تحتوي علي العديد من الفوائد، وتمتلك أهمية كبيرة علي الجسم وما يميزه أنه علاج طبيعي لا غني عنه، في هذه المقالة نقدم لكم فوائد خل التفاح لإنقاص الوزن وعلاج مشاكل البشرة بطريقة طبيعية

فوائد خل التفاح للتخسيس

سنقدم لكم فوائد خل التفاح العديدة مع ذكر وصفة لكل فائدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من المقالة

يفتح من الغمقان تحت الإبط والكوع

لعلاج حبوب البشرة الدهنية والعناية بها

التخلص من القشرة في الشعر

يعمل خل التفاح علي تقوية الأظافر

القضاء علي المسام الواسعة في البشرة

توحيد لون البشرة والأماكن الغامقة بها

خل التفاح للتخسيس وحرق الدهون

يمكنك تناول ملعقة كبيرة منه علي السلطة أو بديل للخل العادي، يعمل علي حرق الدهون وإزالة الدهون المتراكمة

تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم

أخلطي المقدارين و بقطنة ضعيها علي الأماكن الداكنة لمدة 15 دقيقة للتخلص من سواد الأماكن الداكنة

ثم اغسلي الأماكن بالماء الفاتر والنتيجة بعد 15 يوم

خل التفاح للتخلص من حبوب البشرة الدهنية

3 ملاعق ماء لتخفيف تركيز خل التفاح

بقطنة للبشرة الدهنية ضعيها علي بشرتك وبعد 10 دقائق اغسلي بالماء الفاتر (لا تصلح هذه الوصفة لأصحاب للبشرة الحساسة )

خل التفاح للتخلص من قشرة الشعر

قومي بفرك فروة رأسك دون التلامس المباشر للفروة، للتخلص من القشرة

خل التفاح لتقوية الأظافر

ضعيهم علي أظافرك لمدة 10 دقائق يعمل ويساعد بشكل كبير علي تقوية الأظافر بشكل طبيعي بمكونات المنزل

القضاء علي المسام الواسعة عن طريق خل التفاح

2 ملعقة عسل ( يعمل العسل علي شد البشرة )

أخلطيهم وضعي علي وجهك لمدة 10 دقائق واغسلي وجهك بماء فاتر

ماسك خل التفاح لتوحيد لون البشرة

اخلطيهم حتى تتكون عجينة، ثم ضعيه علي بشرتك نصف ساعة، ثم افركيه وستلاحظي تفتيح بشرتك بعد أسبوعين