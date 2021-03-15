طريقة عمل الكيك الخلاط السريعة في المنزل ، ومن أسهل أنواع المعجنات لعملها في اعدادها ، وتعد الكيك من الحلويات الاكثر شهرةً على موائد الطعام وأكثرها استهلاكًا وتمتع بطعم لذيذ وقوي وشهي ، وقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة للتعرف على ابرز خطوات تحضير هذه الحلوى وصناعتها بكل سهولة دون أي عناء .

وسجلت مواقع الانترنت عمليات بحث في هذه الايام حول طريقة عمل الكيك في المنزل ببضع دقائق ، كما ارفقنا لكم مكونات أو مقادير الكيك ويمكن لكافة السيدات والمعنين في عمل الكيك الحصول على المقادير من المحلات التجارية بكل سهولة .

ويحرص فريق الموقع على تقديم كل ما يبحث عنه المواطنين على محركات البحث بالإنترنت وتقدميها على هيئة مقالة تجيب عن كافة احتياجاتهم كما هو الحال هنا مع طريقة عمل الكيك بالخلاط السريعة

مكونات الكيك :

ولقد قمنا بوضع مكونات طريقة عمل الكيك (مقادير)، على النحو التالي :

• أولا :2 كوب طحين.

• ثانيا: 1 كوب سكر.

• ثالثا : 1 كوب حليب سائل.

• رابعا : 5 بيض.

• خامسا : 1/2 كوب زيت ذرة.

• سادسا : 3 ملعقة صغيره فانيلا.

• سابعا : 3 ملعقة صغيره بايكينغ باودر.

إليك خطوات طريقة عمل الكيك :

وقمنا بوضع لحضراتكم كافة خطوات لعمل الكيك العادي، وهي على النحو التالي:

أولاً : وفي المرحلة الأولى من اعداد الكيك، يجب الشخص أن يحضر وعاء ويخفق فيه البيض والسكر والفانيلا جيداً ثم يضاف الزيت ويخلط بالخلاط اليدوي.

ثانيًا : وفي المرحلة الثانية على المعد أن يقوم بتنخيل الطحين مع البايكينغ باودر ثم يضاف الحليب ويخلط باليد.

رابعًا : ويلي الخطوة التي تليها أن تقوم بدهن قالب الكيك بالزيت، يرش عليه الطحين كي لا تلتصق الكيكة ويوضع في الفرن في النصف لينضج.

خامسًا : وفي الخطوة الأخيرة، أن يقوم بإخراج القالب من الفرن، يقلب الكيك ثم يترك ليبرد ويقدم.

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