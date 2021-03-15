صحة غزة تسجل 159 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الدورة الثانية

أعلنت وزارة الصحة قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل ١٥٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الدورة الثانية لليوم.

واوضحت الصحة بغزة، أن العدد الكلي للإصابات اليوم بلغت ٢٩٨ اصابة بعد فحص ٢١٣٠ عينة بنسبة اصابة حوالي ١٤٪.

صباح اليوم، سجلت الصحة حالة وفاة و166 إصابة جديدة بالفيروس في محافظات القطاع.

وأكدت أنها أجرت 2166 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت تعافي 101 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 57316 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2128 حالة، واجمالي المتعافين 54621 حالة، واجمالي الوفيات 567 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.