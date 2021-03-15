فوائد مذهلة الثوم والليمون في تخفيف الوزن و اذابة الدهون

إنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة في جسم الإنسان من الامور التي كثيرا ما تشغل بال الاشخاص، لا سيما أن زيادة الوزن تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض ويصعب التخلص منها، لهذا يمكن استخدام الثوم والليمون لتنحيف الجسم واذابة الدهون الزائدة في الجسم بجانب أنه من المكونات الطبيعية التي لا تتسبب في حدوث أضرار على الجسم، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على مشروب صحي للتخلص من الوزن الزائد وتنحيف الجسم في وقت سريع

فوائد الثوم والليمون للتنحيف

مشروب الليمون والثوم من أفضل المكونات الطبيعية إلا منه التي تساهم بشكل كبير في رفع معدل الحرق في جسم الإنسان للتخلص من الدهون الزائدة بشكل صحيح خاصة أن عند تناول الثوم على الريق يعمل على إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن بشكل فعال، وبالتالي عصير الليمون يعمل على تليين المعدة، وإذابة الدهون ويقلل عملية الإمساك التي تسبب في إيقاف وحرق الدهون لأنها تعمل على إنتاج إنزيمات هاضمة في الكبد

وبالتالي يعمل على تقليل نسبة الحموضة في المعدة وتعمل بعد ذلك العاصمة على هضم الطعام بشكل أفضل بالإضافة إلى أن البقدونس يعمل بشكل فعال على التخلص من الماء الزائد في الجسم، ويساعد على التخلص من الدهون ويعطي الإحساس بامتلاء المعدة ويقلل الإحساس بالانتفاخ والغازات بشكل كبير لهذا سوف نوضح لكم خطوات تجهيز مشروب عصير الليمون والثوم

عمل مشروب عصير الليمون والثوم

المكونات خمس فصوص من الثوم وملعقة من عصير الليمون وقليل من الكزبرة المفرومة وثلاث أكواب من الماء ونصفه من البقدونس

طريقة تحضير عصير الليمون والثوم

أولا يتم تجهيز وعاء يوضع في جميع المكونات التي قمت بتوضيحها من خلال السطور القادمة ووضعها على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان بعد ذلك يتم رفعها وتترك حتى تبرد تماما بعد ذلك يتم وضعها في وعاء وحفظها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، بعد ذلك نبدأ بتصفيتها ووضعها في زجاجة في الثلاجة ويتم تناولها ثلاث مرات في اليوم قبل الثلاث وجبات وتكون قبل كل وجبة ب 15 دقيقة على الأقل لأنها تساعد على قفل الشهية والإحساس بالشبع لفترة طويلة