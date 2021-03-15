ما هي أهم الأطعمة والأكلات الصديقة للقلب؟

إن أمراض القلب من الأمراض الخطيرة والمهددة لحياة لكثير من الاشخاص، وتحتل المرتبة الاولى في قائمة أسباب الوفاة على مستوى العالم. ويعتبر نمط المعيشة غير الصحي هو أكثر الأسباب المسؤولة عن انتشار أمراض القلب.

نستطيع الحد من انتشار أمراض القلب من خلال اتباع النصائح لصحة القلب وأهمها اتباع نظام غذائي مناسب لمرضى القلب، ويعتمد النظام الغذائي المناسب لمرضى القلب على الإكثار من تناول الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على المستوى الطبيعي لضغط الدم والأطعمة التي تقوي القلب والشرايين واكلات لتوسيع شرايين القلب.

اليكم أهم الأطعمة صديقة القلب التي يجب أن يحتوي عليها النظام الغذائي لمرضى القلب والأكلات التي تقوي عضلة القلب بالإضافة الى بعض الأكل الممنوع لمرضى القلب

الألياف لمرضى القلب

تعتبر الألياف من أهم مقومات النظام الغذائي الصحي والمناسب لمرضى القلب، ولعل من أهم مصادر الألياف من الأغذية الصحية هو الشوفان، ومن فوائد الشوفان للقلب والشرايين أنه يحسن مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه يحمي من تصلب الشرايين وبالتالي فإن اضافة الشوفان وغيره من مصادر الألياف مثل الحبوب الكاملة التي تشمل الشعير والأرز البني والكينوا الى نظام غذائي لانسداد الشرايين يعتبر خيارا ذكيا.

الأسماك الزيتية لمرضى القلب

ينبغي على مرضى القلب الاكثار من تناول الاسماك والتي هي مصدر مهم للبروتينات وخاصة الأسماك الزيتية والتي تتضمن:

السلمون.

الماكريل.

السردين.

التونا.

ينبغي على مرضى القلب تناول وجبتين اسبوعيا من السمك على الأقل؛ وذلك لأنها غنية بالحامض الدهني أوميغا- 3 الذي يساهم في في خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم ويخفض مستويات الكوليسترول والشحوم الثلاثية.

الكركم لمرضى القلب

يعتبر الكركم من الأعشاب المفيدة للقلب والشرايين، حيث يحتوي الكركم على مركبات قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الأضرار التي تلحق بجدران الشرايين.

كما يعتبر الكركم غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من الترسبات الدهنية في الشرايين.

فوائد الحليب والزبادي لمرضى القلب

توصي مؤسسة القلب بتناول الحليب واللبن والجبنة كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، ولكن ينصح بتناول الحليب ومنتجات الألبان الخالية من الدسم لمرضى القلب.

كما يساعد اختيار الحليب غير المنكه واللبن والجبن أيضا على الحد من كمية السكر المضاف الى نظامك الغذائي.

زيت الزيتون لمرضى القلب

يحمي حمض الأوليك الأحادي غير المشبع الموجود في زيت الزيتون القلب ويقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

شرب الشاي لمرضى القلب

أظهر بحث جديد تحسن صحة القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين يشربون الشاي ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع.

تعزى الفوائد الصحية للشاي إلى مادة البوليفينول، وهو مركب موجود في الشاي الأسود والأخضر إلى جانب الأطعمة الأخرى.

كانت الفوائد أكثر وضوحا بين شاربي الشاي الأخضر، وكذلك للرجال أكثر من النساء.

الرمان لمرضى القلب

يساعد شرب عصير الرمان في الحفاظ على صحة القلب المثلى، وقد ثبت أن الرمان ينظف الشرايين المسدودة ويحسن تدفق الدم؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحفز إنتاج أكسيد النيتريك في الدم.

القهوة لمرضى القلب

هناك بشرى سارة لمحبي القهوة، وهي أن هذا المشروب المحبوب يساعد في الحفاظ على نظافة الشرايين، و يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بتصلب الشرايين أو انسداد الشرايين.

أطعمة ينبغي على مرضى القلب تجنبها

ملح الطعام لمرضى القلب

ينبغي على مرضى القلب تجنب استهلاك ملح الطعام أو استخدام القليل جدا منه، كما يجب تقليل أو تجنب الأطعمة المصنعة حيث تحتوي على نسبة عالية منه.

ويساهم الحد من استهلاك الملح في الحفاظ على القلب من خلال:

خفض ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب.

اللحوم الحمراء لمرضى القلب

بشكل عام، تحتوي اللحوم الحمراء (لحم البقر ولحم الخنزير والضأن) على دهون مشبعة (ضارة) أكثر من الدجاج والأسماك والبروتينات النباتية. يمكن للدهون المشبعة والمتحولة أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم وتزيد من سوء أمراض القلب؛ لذا فإنه ينصح بتجنبها من قبل مرضى القلب.

الكحول لمرضى القلب

يعتبر استهلاك المشروبات الكحولية من الأسباب الأساسية المؤدية لحدوث أمراض القلب، ويساعد تجنبها في تقليل خطر الاصابة بأمراض القلب ويساعد على عيش حياة أفضل.

وصفة شوربة لمرضى القلب

توجد العديد من طرق عمل أكلات لمرضى القلب، وإحدى أسهل الوصفات هي الشوربات. ومن بين الشوربات الصحية والمفيدة لمرضى القلب هي شوربة العدس مع الخضروات، ولعملها يتم اتباع الخطوات التالية:

نضع بصل وكرفس وثوم في قدر كبير مرشوش بزيت الزيتون على نار متوسطة ويطهى لمدة 1-2 دقيقة أو حتى تلين الخضراوات، ثم نضيف البهارات (الكركم والكمون) إلى القدر وتترك لمدة 1-2 دقيقة أخرى حتى تفوح رائحتها.

تُضاف البطاطا الحلوة والطماطم والعدس ومرق الخضار والماء إلى القدر ويغلى المزيج، ثم نخفف الحرارة ونتركها على نار هادئة مغطاة جزئيا لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تنضج الخضرارات تماما ويصبح الحساء سميكا.

تقدم الشوربة مع البقدونس المفروم والفلفل المجروش.

الأكل المناسب لمرضى القلب بعد عملية الدعامة

تتضمن الأطعمة المناسبة لمرضى القلب بعد عملية الدعامة (أو القسطرة) ما يلي:

الحبوب الكاملة؛ مثل الشوفان والشعير والبرغل.

الخضار والفواكه الطازجة؛ والتي هي مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يمكن أن يقلل من آثار الصوديوم ويساعد على خفض ضغط الدم. يعتبر التوت على وجه الخصوص مفيد للقلب، كما قد يساعد الإجاص والتفاح في تقليل مخاطر السكتة الدماغية، ويعتبر الفلفل الحلو والطماطم والجزر والخضراوات الورقية الخضراء مفيدة لمرضى القلب أيضا.

الأسماك الزيتية وزيت السمك وزيت الزيتون.

الجوز واللوز والمكسرات والبذور الأخرى.

الشوكولاتة الداكنة.