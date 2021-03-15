الدولار الامريكي يتخطى حاجز الـ 13 الف ليرة لبنانية لاول مرة بتاريخ البلاد

ارتفع سعر الدولار الامريكي في لبنان إلى مستوى تاريخي مجتازاً حاجز الـ 13 ألف ليرة بالسوق السوداء لأول مرة في تاريخ البلاد.

ولا يجد سعر صرف الدولار في لبنان سقفا رادعا وسط فوضى تجتاح السوق المرتبكة بين التجار وبين المواطنين.

المحال التجارية في مختلف المناطق اللبنانية اغلقت ابوابها، رافضة البيع نتيجة هذا الانهيار في سعر الليرة.

و ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عددا من المحال في سوق صيدا، جنوب لبنان أقفلت بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة الـ13 ألف ليرة لبنانية ، ووضعوا ملصقات صغيرة على الأبواب الخارجية كتبت عليها عبارة "مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار".

و تسبب ارتفاع الدولار مقابل الليرة في عودة التحركات الشعبية إلى الشارع رافعة المطالب المعيشية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي بات يرزح تحتها اللبنانيون مع ارتفاع نسبة الفقر إلى ما فوق الـ 60%.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من 80% من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.