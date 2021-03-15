امساكية شهر رمضان 2021 في سوريا

امساكية رمضان 2021 في سوريا لا يتوقف البحث عنها حيث تبقت الأيام القليلة ويهل علينا الشهر الكريم بفضائله الذي لا نستطيع أن نقوم بإحصائها، حيث أن امساكية شهر رمضان تعني الكثير بالنسبة لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم وليس في تونس فقط، حيث من خلالها يستطيع المسلمون التعرف على أوقات الصلاة، حيث يستطيعون التعرف على موعد أذان الفجر، وتوقيت أذان المغرب، والظهر والعصر والعشاء

موعد أذان المغرب في سوريا

من الجدير ذكره أن شهر رمضان شهر المغفرة والعفو عن الذنوب لجميع الصائمين بنية صافية لوجه الله الكريم، ومن هذه اللحظة يجب الاستعداد إلى الشهر الكريم وعدم الانتظار حتى يأتي أول أيامه، فيجب على جميع المسلمين بدء عمل جدول للعبادات والطاعات لله من حيث الصلاة والزكاة والدعاء وقراءة الأحاديث الشريفة وتلاوة القرآن الكريم، كما من المستحب نصح الآخرين من الصغار والكبار وتشجيعهم على الصوم والصلاة وقراءة ورد قرآني يومي

موعد أذان الفجر في سوريا

ولمساعدتكم على أداء الصلاة في أوقاتها، نقدم لكم مواعيد الصلاة من خلال امساكية رمضان في سوريا 2021، ومن الجدير ذكره أنه يجب الإكثار من أعمال الخير في هذا الشهر الفضيل، حيث من الممكن زيارة المرضي والمسنين وعمل زيارات للأيتام في المراكز المخصصة لهم، ومن الممكن المساعدة في تزيين المساجد ودور حفظ القرآن استعداداً للأيام المفرجة الذي لا يوجد مثيل لها طوال أيام العام

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مواعيد الصلوات في سوريا

من المستحب أداء الصلاة في أوقاتها طوال أيام العام حيث أنها عماد الدين وفرض على كل مسلم بالغ، ولكن بالأكثر في أيام شهر رمضان، حيث أنه شهر المغفرة والعفو من الله، وأيضاً شهر العتق من النار، ففي تلك الشهر يعطي الله للمسلمين فرصة كبيرة للتكفير عن ذنوبهم وفرصة لإتاحة التوبة من عند الله، لذا احرصوا على الاحتفاظ بشأن امساكية رمضان 2021 في سوريا لمساعدتكم على أداء الصلوات في أوقاتها