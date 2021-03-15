طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم

أصدر المجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، اليوم الاثنين، قرارات عدة في جلستها الأسبوعية.

وقرر مجلس الوزراء، تخصيص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاش موازنة 2021 وإقرارها لاحقاً، فيما قال وزير المالية شكري بشارة: إن "الموازنة ستكون قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد الانتخابات في النصف الثاني من العام".

ووافق المجلس على تشغيل مستشفى وزارة الصحة في عتيل ضمن موازنة الوزارة للعام 2021، وعلى تقديم حوافز ضريبية للمنح المقدمة للمشاريع المقامة في المناطق الصناعية أو لتلك الراغبة في الانتقال إليها.

كما خصص عدد من قطع الأراضي الحكومية لمنفعة البلديات والجهات الحكومية، وإضافة لتخصيص موازنة ضمن مشروع تخضير فلسطين للزراعة المنزلية.

واعتمد مجلس الوزراء، توصية لجنة استثمار الأراضي الحكومية لإنشاء موقف سيارات في الخليل ضمن نموذج الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص.