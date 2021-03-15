داخلية غزة تصدر إعلانًا هامًا بشأن استقبال طلبات المواطنين

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الاثنين، إعلانًا هامًا بشأن استقبال طلبات المواطنين في مكاتب مدراء الشرطة ي جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضحت العلاقات العامة التابعة لوزارة الداخلية، أن مدراء شرطة المحافظات في قطاع غزة خصصوا (يوماً مفتوحاً أسبوعياً) لاستقبال المواطنين في مكاتبهم؛ لمتابعة قضاياهم والاستماع لهم، فيما يتعلق بعمل الشرطة في المحافظات، وذلك في إطار تعزيز وزيادة مساحة التواصل مع المواطنين.

وبيّن أن ذلك سيكون يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 18 مارس 2021.



