نتنياهو يدعو بينيت بعدم الجلوس في حكومة التناوب

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دعا رئيس "حزب اليمين" نفتالي بينيت للتعهد بعدم الجلوس في حكومة بالتناوب مع رئيس "حزب يش عتيد" يائير لابيد.

وبحسب القناة 7 العبرية، فقد قال نتنياهو في فيديو له: "الآن أطلب منك نفتالي بينيت الالتزام بحكومة من دون لابيد في أي منصب وبلا تناوب".

وقد تعهد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بتشكيل حكومة يمينية "إسرائيلية" واسعة بدون تناوب وبالتأكيد بدون يائير لابيد فيها.

يشار إلى أنه في 23 من مارس الحالي، سيتوجه المستوطنين-الانتخابات الرابعة- إلى صناديق الاقتراع في الكيان المحتل، لانتخاب الحكومة الجديدة.