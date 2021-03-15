كوشنير: السعودية و قطر على وشك الانضمام لاتفاقيات التطبيع مع "اسرائيل"

توقع صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل" قريب.
وأوضح قائلاً "نحن نشهد آخر بقايا ما عرف بالصراع العربي الإسرائيلي فالعالم العربي لم يعد يقاطع الدولة اليهودية بل يراهن على أنها ستزدهر، وكان أحد أسباب استمرار الصراع العربي الإسرائيلي لفترة طويلة هو الأسطورة القائلة إنه لا يمكن حله إلا بعد أن تحل إسرائيل والفلسطينيون خلافاتهم. لم يكن هذا صحيحا أبدا".
وأضاف: "هناك أيضا العديد من الدول الأخرى التي على وشك الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، بما في ذلك عُمان وقطر وموريتانيا. يجب متابعة هذه العلاقات بقوة، كل صفقة هي ضربة لمن يفضل الفوضى، والأهم من ذلك، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل يلوح في الأفق. وضعت الرياض إصبع قدم في الماء من خلال منح حقوق التحليق فوق أراضيها لإسرائيل، ومؤخرا، السماح لفريق سباق إسرائيلي بالمشاركة في رالي داكار".