كوشنير: السعودية و قطر على وشك الانضمام لاتفاقيات التطبيع مع "اسرائيل"

توقع صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​، انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات التطبيع مع "​إسرائيل"​ قريب.

وأوضح قائلاً "نحن نشهد آخر بقايا ما عرف بالصراع العربي الإسرائيلي ف​العالم العربي​ لم يعد يقاطع ​الدولة اليهودية​ بل يراهن على أنها ستزدهر، وكان أحد أسباب استمرار الصراع العربي الإسرائيلي لفترة طويلة هو الأسطورة القائلة إنه لا يمكن حله إلا بعد أن تحل إسرائيل و​الفلسطينيون​ خلافاتهم. لم يكن هذا صحيحا أبدا".

وأضاف: "هناك أيضا العديد من الدول الأخرى التي على وشك الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، بما في ذلك عُمان وقطر و​موريتانيا​. يجب متابعة هذه العلاقات بقوة، كل صفقة هي ضربة لمن يفضل الفوضى، والأهم من ذلك، أن التطبيع بين ​السعودية​ وإسرائيل يلوح في الأفق. وضعت ​الرياض​ إصبع قدم في الماء من خلال منح حقوق التحليق فوق أراضيها لإسرائيل، ومؤخرا، السماح لفريق سباق إسرائيلي بالمشاركة في رالي ​داكار".