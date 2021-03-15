د. ضهير: وضع الحالة الوبائية في غزة "ليس بالهين"

أكد رئيس دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة د. مجدي ضهير، مساء اليوم الاثنين، أن وضع الحالة الوبائية داخل القطاع "ليس بالهين".

وشدّد ضهير، في حديث لـ"إذاعة صوت القدس المحلية"، أن وزارة الصحة "قلقة مما هو قادم في حال انتشرت الطفرة الجديدة من فيروس كورونا".

وقال رئيس دائرة الطب الوقائي، إن "هناك عزوف من قبل المواطنين حول التسجيل لتلقي اللقاح داعيا المواطنين عبر إذاعة صوت القدس بالتسجيل لتلقي اللقاح وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين بعمر 75 عاما".

وأضاف ضهير، أن الوزارة "تتابع بشكل يومي المنحنى الوبائي والظروف الصحية بغزة وحاجتها للوقاية من الفايروس".

وأشار إلى أن هناك ارتفاع طفيف بالإصابات في غزة ونتوقع في قادم الأيام هذه الزيادة وقد تكون هناك اتباع إجراءات السلامة للتقليل من توسع الانتشار.

وتوقع ضهير، موجة ثانية من الوباء لافتًا إلى أن "الدخول بشكل طفيف ونتمنى ان نقف عند هذا الحد لكي لا يؤثر على الأمور الحياتية".

وأوضح أن الصحة تنظر بخطورة لما يجري في الإقليم من تفشي الطفرة الجديدة المتحورة، وأن الطفرة الجديدة لا تختلف عن الطفرة الأم كل ما هنالك انها تنتشر بشكل اسرع.

وبيّن ضهير، أن الخوف ليس من السلالات الجديدة لكن الخوف من استهتار المواطنين وزيادة عدد الإصابات.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية باعتباره الضامن لمنع انتشار جائحة كورونا الغمر الذي يمنع من الذهاب الى الإغلاق الكامل.