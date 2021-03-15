ظهير: القطاع يدخل الموجة الثانية من الجائحة لكن بمعدل انتشار طفيف

أكد رئيس دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة الدكتور مجدي ضهير، أن قطاع غزة دخل الموجة الثانية من جائحة كورونا؛ لكن بمعدل إنتشار طفيف.

وقال ضهير في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن المعطيات الحالية لا تستوجب إجراءات أكثر تشدداً لكن إذا تغير معدل الانتشار بالصعود فسيكون هناك وقفة حول تطور الحالة الوبائية بشكل قطعي.

وأضاف بأن التوقعات في إنتشار الفايروس خلال الموجة الثانية قد لا تكون كبيراً، مبيناً أن مؤشر دخول الحالات بين خطيرة ومتوسطة في انخفاض في الفترة الأخيرة، بما يوحي دخول الموجة الثانية بمعدلات يمكن السيطرة عليها لهذه اللحظة، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت صباح اليوم الاثنين 15/3/2021، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية و ( 166 ) إصابة جديدة.