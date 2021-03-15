عليان يهاتف عائلتي الشهيد لطفي أبو سعدة والأسير حسام مطر

هنأ الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاثنين، الأسير المحرر محمد كراجة من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم لتحرره من سجون الاحتلال الاسرائيلي وذلك بعد قضائه 17 عاماً في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الاسير كراجة، متمنياً في ذات الوقت الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي سياق منفصل أجرى الدكتور عليان، اتصالًا هاتفيًا مع والد الاستشهادي البطل لطفي أبو سعدة من بلدة علار بمحافظة طولكرم، معزيًا إياه بوفاة زوجته ووالدة الاستشهادي البطل لطفي، الحاجة (أم محمد).

كما أجرى اتصالًا آخرًا بعائلة الأسير المجاهد حسام مطر من بلدة جبل المكبر بمحافظة القدس لتعزيتهم بوفاة والد الأسير حسام، الحاج محمد مطر (أبو حاتم)، الذي وافته المنية يوم أمس الأحد.

وخلال الاتصال نقل عليان تعازي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ/ أبو طارق النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة، لعائلتي أبو سعدة ومطر بهذا الرحيل الأليم.

كما دعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتيهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.