عطايا: التطبيع مع الاحتلال لن يكسر المقاومة ورهاننا على الشعوب

اكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا اليوم الاثنين، بأن قبول الإمارات استقبال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نيتنياهو على أرضها أو توجيه دعوة له لزيارتها بمثابة "طعنة للقضية الفلسطينية".

وقال عطايا:" بأنه على الرغم من أن مسار التطبيع الخليجي مع العدو سيؤذي المقاومة في بعض جوانبه، إلا أنه لن يكسرها بل سيزيدها قوة وصلابة، ورهاننا على الشعوب العربية الحية التي تنبض حباً لفلسطين".

وأشار أن مسار دفع الشعوب الخليجية نحو التطبيع مع العدو سيفشل، كما فشل في الدول التي وقعت سابقاً اتفاقيات سلام مع الاحتلال، فالشعوب العربية حية وقلبها ينبض حباً لفلسطين، ونتوقع منها مقاومة التطبيع، وبأن لا تسمح لقيادات الاحتلال في التجول بطمأنينة على أراضيها.

ولفت عطايا بقوله:" أن الاحتلال بعد فشله وعجزه في التمدد والاحتلال الجغرافي لدول المنطقة، والذي أوقفته سواعد مجاهدي المقاومة في غزة وجنوب لبنان، يحاول احتلال دول الخليج من بوابة التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي، ليستنزف بذلك مقدرات شعوب الأمة وينهب ثرواتها".

كما نوه أن محور المقاومة في تطور مستمر وعلى جهوزية عالية، للمواجهة الكبرى مع محور الشر الأمريكي والصهيوني، داعياً شعوب الأمة إلى الالتفاف حول المقاومة ودعمها من أجل تحرير فلسطين وكل المقدسات من دنس الاحتلال الصهيوني.