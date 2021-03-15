عائلة غولدين: كل شيء يدخل غزة و"الجنود" لا يعودون

نقلت القناة السابعة العبرية عن والد الجندي الاسير في غزة هدار غولدين اليوم الاثنين، قوله: "لقد جئنا اليوم للتحقق مرة وإلى الأبد من أن كل ما تدخله دولة الاحتلال إلى غزة دون الوفاء بالتزامات رئيس الوزراء بأنه لن تكون هناك تفاهمات بدون عودة من الجنود ".

وأضاف جولدين: "هناك تفاهمات، كل شيء يدخل غزة والجنود لا يعودون، نريد أن نوقف هذا العار بمساعدة محكمة العدل العليا".

وكانت قدّمت عائلة الجندي الأسير هدار غولدين التماسا للمحكمة العليا، صباح اليوم الاثنين، يطالبون فيه كيان الاحتلال بالكشف عن جميع المعلومات المتعقلة بالأموال والبضائع التي أدخلت إلى قطاع غزة بموافقة القيادة السياسيّة.

وأوضح غولدين أن أهم شيء بالنسبة لمواطني دولة الاحتلال الاإسرائيلي هو الكشف عن حقيقة ما دخل غزة دون المطالبة بالإفراج عن الجنود، وكل من يقوم بواجب الاحتياط يحتاج إلى معرفة ذلك، فالأب الذي يجند ابنه يحتاج ليعرفوا ماذا يدخل غزة دون أن يطلب جنود".

كما هاجم لواء غولاني جفعاتي في جيش الاحتلال قائلا: "لقد تركتم جنديين بارزين في ساحة المعركة، وعلى مدى ستة أعوام ونصف، كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تضرب العدو ولا تطالب بإعادة الجنود.