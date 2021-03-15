حمد بن جاسم يدعو الخليج للاستعداد لمتغيرات جديدة بالمنطقة

دعا رئيس وزراء قطر الاسبق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس الأحد، دول الخليج للاستعداد إلى متغيرات جديدة وتحديات صعبة بالمنطقة، في ضوء مواجهة أمريكية محتملة للصين وروسيا.

وقال حمد بن جاسم أنه : "تركز الإدارة الأمريكية الجديدة جهودها لإبطاء نمو الاقتصاد والتكنولوجيا الصينية".

وأضاف قائلاً: "نحن في منطقتنا الخليجية لا بد أن تطالنا بعض حرارة هذه الحرب الاقتصادية بين العملاقين لأن الولايات المتحدة ستضغط بكل الوسائل علينا كي لا نطور التعاون الاقتصادي والعسكري مع الصين"، مؤكداً وهذه المتغيرات قد تفرض واقعا جديدا وتحديات صعبة على المنطقة".

كما لفت حمد إلى أن روسيا بالنسبة لأميركا مهمة من حيث كونها منافسا عسكريا لا يستهان به، مضيفاً أنه سوف تعمل واشنطن كذلك على منع أي نفوذ عسكري روسي في منطقتنا أو إبقائه في أضيق الحدود.

جدير ذكره أنه تعاني علاقات الصين وأمريكا من خلافات زادت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأبرزها يتعلق بنزاعات تجارية وانتقادات وعقوبات أمريكية على خلفية الشأن الداخلي الصيني.