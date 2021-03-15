الحية: نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية اليوم الاثنين، :"أن حركته تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات التشريعية ثم نذهب للانتخابات الرئاسية".

وأضاف الحية: "جاهزون لكل الخيارات في الانتخابات الرئاسية لكن نفضل خيار مرشح وطني متفق عليه".

وأوضح بقوله: "نتمنى بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الوصول لتشكيل مجلس الوطني لإعادة هيكلة منظمة التحرير، مضيفاً: بأنه يجب التغلب على كورونا، وباعتقادي لن تُعيق الانتخابات لأننا قطعنا شوطًا كبيرًا ومهمًا".

كما اكد الحية على أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن هذا مطلب وموقف وطني عام متفق عليه.



