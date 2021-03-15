الصحة: 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الإثنين، تسجيل 25 وفاة و2298 إصابة جديدة بكورونا و1356 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 4، نابلس 5، الخليل 5، بيت لحم 4، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 4، أريحا والأغوار 1، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 195، قلقيلية 92، نابلس 447، الخليل 540، طوباس 53، بيت لحم 167، ضواحي القدس 88، رام الله والبيرة 338، سلفيت 47، جنين 150، أريحا والأغوار 15"، قطاع غزة 166.

وأشارت الكيلة ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 114، قلقيلية 44، نابلس 179، الخليل 161، طوباس 46، بيت لحم 197، ضواحي القدس 118، رام الله والبيرة 231، سلفيت 84، جنين 49، أريحا والأغوار 32"، قطاع غزة 101.

كما نوهت الكيلة إلى وجود 181 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، بينهم 53 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.