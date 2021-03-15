الجهاد تؤم ذوي الشهيد الأشقر والأسير الفني بصيدا

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي، منزل عائلة الشهيد المجاهد رامي الأشقر من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة وذلك في الذكرى الـ 18 لاستشهاده.

كما زار الوفد ذوي الأسير المحكوم بالسجن المؤبد أحمد مصطفى فني (47 عامًا) من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم، الذي دخل قبل أيام عامه الـ 19 في الأسر حيث صدر بحقه حكمًا جائراً بالسجن الفعلي ثلاث مؤبدات بالإضافة إلى (20) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لعملية استشهادية أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين. متمنياً الإفراج عنه في القريب بمعية الإخوة الأسرى جميعاً في سجون الاحتلال الصهيوني.

وزار الوفد عائلة الاستشهادي البطل لطفي أمين أبو سعدة من بلدة علار بمحافظة طولكرم وقدم تعازيه الحارة بوفاة والدة الاستشهادي الحاجة أمينة أبو سعدة (أم محمد) والتي وافتها المنية صباح يوم السبت الموافق 13/03/2021م، عن عمر يناهز (68) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

جدير بالذكر أن الاستشهادي المجاهد لطفي أبو سعدة ولد بتاريخ 24/02/1984م وهو أعزب؛ ونفذ عملية استشهادية بتاريخ 05/12/2005م في مجمع "كانيون هشارون" التجاري وسط مدينة أم خالد المحتلة المسمّاة "نتانيا" حاليًا؛ حيث أوقعت العملية خمسة قتلى في صفوف العدو الصهيوني وأكثر من خمسين جريحًا بينهم إحدى وعشرون إصابة حرجة.