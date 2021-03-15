هاتريك رونالدو المثالي يقود يوفنتوس للاستفاقة من الخروج الأوروبي

قاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي للاستفاقة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وتغلب يوفنتوس خارج ملعبه على كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس الثلاثة في "هاتريك" مثالي بالقدم اليمنى واليسرى والرأس في الدقائق 10 و25 و32، بينما سجل جيوفاني سيميوني هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 61.

وسجل رونالدو بذلك ثاني أسرع هاتريك في مسيرته بعد ثلاثيته في شباك اسبانيول في أول 20 دقيقة عام 2015.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.

وبذلك يكون يوفنتوس قد حقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري فبعد التعادل أمام فيرونا فاز على سبيزيا ولاتسيو وكالياري.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بينيفينتو ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 23 هدفا في الدوري الإيطالي على قمة ترتيب الهدافين.

ويلاحق رونالدو على صدارة الهدافين، روميلو لوكاكو مهاجم إنتر برصيد 19 هدفا بعد تسجيل هدف في فوز فريقه على تورينو عصر اليوم الإثنين.