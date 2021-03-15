مهجة القدس تنعى والد الأسير المجاهد حسام مطر

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ من الأسير المجاهد حسام محمد علي مطر وعائلة مطر الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى/ الحاج/ محمد علي سالم مطر "أبو حاتم"

والد الأسير المجاهد/ "حسام محمد مطر" والذي وافته المنية مساء أمس الأحد 01 شعبان 1442هـ الموافق 14/03/2021م، من بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، عن عمر يناهز (73) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد حسام مطر ولد بتاريخ 15/02/1983م؛ وهو متزوج وأب لطفلين؛ واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 19/10/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويقبع الأسير حسام حاليًا في سجن شطة الصهيوني.