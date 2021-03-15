الأسير معتصم مدني يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد معتصم مجدي جهاد مدني (21 عامًا) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 29 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/10/2018م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة بأعمال مقاومة ضد جنود الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر معتصم مدني ولد بتاريخ 06/05/2000م وهو أعزب. وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

من جــهــتــهـا تـتـقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر معتصم مدني وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.