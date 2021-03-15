مفتي الأردن يحسم الجدل.. لا يجوز الجمع بين الصلوات بسبب الحظر

قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إنه لا يصحّ الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الأوقات التي تغلق فيها المساجد بسبب انتشار الأوبئة، لعدم وجود العذر الشرعي الذي يجيز ذلك.

وأكد سماحته اليوم الأحد، أنه لا يجوز تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها دون عذر شرعيّ، وقد أباح الإسلام الجمع بين الصلاتين رخصة في بعض الصور، كالسفر والمطر والخوف، وأجاز بعض العلماء الجمع بسبب المرض للمريض الذي يشقّ عليه أداء الصلاة على وقتها، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر).