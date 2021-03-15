الاحتلال ينهي تدريبات "النبتة البرية" على حدود غزة ..فلماذا شاركت 7 فرق في التدريب ؟

أنهت قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يوم أمس الأحد، تدريبات عسكرية بمنطقة غلاف غزة.

وكشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، على صفحته بتويتر، اليوم الاثنين 15/3/2021 ، أن التدريبات العسكرية التي جرت بالأمس في غلاف غزة، أطلق عليها اسم "النبتة البرية".

وتابع الناطق، أنه خلال هذا التدريب، تدربت قوات فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، على الانتقال من وضعية الروتين والهدوء إلى وضعية الطوارئ.

وبحسب الناطق، تدربت فرقة غزة بالتعاون مع قوات من سلاح الجو والبحرية والاستخبارات على التعاون بينهما في مجال جمع المعلومات.

ووفقا للناطق، تدربت القوات كذلك على الدفاع المتعدد الأبعاد أمام عدة تهديدات منها فوق وتحت الأرض، وبالجو، والبحر، وتحسين القدرة على التعامل مع تهديدات الطوافات.

ولفت الناطق إلى أن قواته تدربت على عدة سيناريوهات للتسلل واختراق مستوطنات الغلاف، من خلال التعاون بين قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وإلى جانب فرقة غزة، شاركت بهذا التدريب، قوات من سلاح الجو، والاستخبارات، والبحرية، وقسم التنصت، وقسم السايبر، والشرطة، وأمن المستوطنات.