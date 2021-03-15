ثلاث دول اوروبية يعتزم كوخافي زياتها خلال جولته القادمة

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، سيغادر البلاد الثلاثاء القادم في جولة يزور خلالها ثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا والنمسا)، وذلك لاطلاع الأوروبيين على خطورة الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار الموقع إلى أن كوخافي سينضم في جولته الأوروبية إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي سيلتقي مع رؤساء الدول الثلاث بينما يجتمع رئيس الأركان كوخافي مع قادة جيوش هذه الدول ومسؤوليها العسكريين.

وستتضمن مناقشات ريفلين وكوخافي مع نظرائهم في هذه الدول الثلاث حول البرنامج النووي الإيراني وكذلك قوة "حزب الله" المتصاعدة إلى جانب قرار المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح ملفات تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وبحسب الموقع فإن برنامج الجولة الأوروبية لريفلين وكوخافي يتضمن اجتماع عمل سياسي للرئيس الإسرائيلي ريفلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في القصر الرئاسي في برلين، تليها تصريحات مشتركة لوسائل الإعلام، كما يتضمن لقاء لرئيس الأركان الإسرائيلي كوخافي مع نظرائه الألمان.

في اليوم التالي، سيتوجه الرئيس ريفلين وكوخافي إلى فيينا، حيث يعقد الرئيس اجتماعًا سياسيًا مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بلان، ومن المتوقع أن يتحدث الاثنان في حفل تأبين لقتلى الهولوكوست، الذي سيُقام عند سفح النصب التذكاري ليهود النمسا.

وفي صباح اليوم الأخير من الجولة، ينطلق الرئيس الإسرائيلي ورئيس الأركان كوخافي متوجهين إلى باريس، حيث يعقد ريفلين اجتماعًا سياسيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بينما يلتقي كوخافي بالقادة العسكريين الفرنسيين.