لماذا منع نتنياهو أشكنازي من زيارة الإمارات ..؟

كشفت القناة 12 "الاسرائيلية"، عن سبب منع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من زيارة كانت مقررة الاثنين الماضي لوزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي إلى الإمارات.

القناة العبرية نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قولها "إن نتنياهو تدخل بشكل مباشر ومنع زيارة مقررة لأشكنازي للإمارات، لأنه "لم يكن يريد أن يذهب وزير الخارجية إلى هناك قبله".

وألغى نتنياهو زيارته إلى الإمارات الأسبوع الماضي، نتيجة خلاف من الأردن حول التحليق في المجال الجوي للمملكة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يلغي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارته للإمارات.