سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين- تراجع مقابل ربح للجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 مارس 2021، قرشا واحدا في معظم البنوك وفي البنك المركزي.

كما زاد سعر الجنيه المصري مقابل اليورو والإسترليني والريال السعودي، وظل ثابتا أمام الدرهم الإماراتي، وتراجع مقابل الدينار الكويتي.

سعر الدولار في مصر

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) تراجع الدولار قرشا واحدا إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، الأحد.

وتكرر السعر نفسه بنفس التراجع في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) تراجع الدولار قرشا واحدا إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، أمس.

حصاد النجاح

يأتي تراجع الدولار بينما تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

والأربعاء الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدفع من التفاؤل بالإصلاحات والنمو الاقتصادي.

وقالت فيتش إن تصنيف مصر والنظرة المستقبلية مدعومان بسجلها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة.

وتوقعت فيتش أن تسجل مصر نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو/ حزيران 2021.

وتوقعت فيتش زيادة هامشية لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة المالية 2021-2022.

جدير بالذكر أن معدل الفقر في مصر انخفض إلى 29.7 % في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 % في 2017-2018.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 18.68 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع، مقابل 18.71 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.76 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، مقابل 21.83 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع، الأحد.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري إلى 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، أمس.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

في حين زاد متوسط سعر الدينار الكويتي لدى المركزي إلى 51.76 جنيه للشراء و52.11 جنيه