الشخرة يبين سبب الانتشار الكبير لكورونا ويحذر من اشاعات نقص الاكسجين كما حدث بالأردن

أكد كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15/3/2021 ، ان الوضع الوبائي في الضفة المحتلة لا زال خطيرًا، وأن المنحنى الخاص بعدد الإصابات في تزايد، لافتًا إلى أن هناك حالة من الانتشار الواسع للفيروس في كافة المحافظات بالضفة الغربية.

وبين الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم "ان سبب الانتشار الواسع يعود للسلالات الجديدة في فلسطين التي جاءت من الداخل المحتل بحسب التحقيقات الوبائية.

ونوه ان:" سرعة انتشار السلالات الجديدة في فلسطين أصبحت على عتبة الـ100% بين الأقارب والعائلات، رغم أن الأبحاث العالمية تشير إلى أن هذه السلالات تصل نسبة انتشارها إلى 70%".

وأكد الشخرة أن وزارة الصحة تعمل بكل إمكانياتها لتوفير ما تحتاجه لمواجهة الجائحة من مستشفيات جديدة ومشافٍ ميدانية، أو أسرة منامات أو غرفة عناية مكثفة، حيث أنه خصص للصحة موازنة طوارئ بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشتية لتوفير كل ما ينقصها.

وأضاف "هناك عدم استجابة من قِبل المواطنين للذهاب وعمل الفحوصات الطبية"، محذرًا من التهاون واستمرار المواطنين بعدم الالتزام بالإجراءات الصحية.

حذر الشخرة من نشر أي "أكاذيب" أو "إشاعات" حول محطات الأكسجين في المستشفيات والخاصة بمرضى فيروس كورونا من الحالات الخطيرة كما حدث في مستشفى السلط بالأردن والذي ادى الي وفاة 6 مواطنين نتيجة انقطاع الاكسجين المفاجئ عنهم.

وقال الشخرة إن هذه الإشاعات هدفها نشر الرعب بين المواطنين، مؤكدًا على أن الوزارة ستلاحق كل من يروج مثل هذه الأخبار الكاذبة.