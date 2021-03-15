كيف تعالج التهاب الحلق في المنزل بطريقة سهلة

يعاني الكثيرون في هذا الوقت من السنة من التهاب الحلق الضيق والانزعاج أثناء القيام بالأنشطة اليومية، وهناك أسباب للإصابة بـ أعراض التهاب الحلق، لذا نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طرق علاج التهاب الحلق والوقاية منه.

ما هي أسباب التهاب الحلق ؟

تظهر اعراض التهاب الحلق بسبب الالتهابات البكتيرية، أو بسبب الفيروسات التي تسبب الإصابة بالبرد والانفلونزا، ومن الأمراض الفيروسية التي يمكن أن تسبب اعراض التهاب الحلق، نذكر منها ما يلي:

كريات الدم البيضاء (أحادي)

الخانوق (مرض شائع يُصيب الأطفال يُعرف بالسعال الشديد)

بكتيريا الحلق

مرض الحساسية

شد عضلي

الأورام

نزلة برد

الحصبة

الجدري

الإنفلونزا

ما هي اعراض التهاب الحلق؟

قد تختلف اعراض التهاب الحلق وفقاً للسبب الذي أدي إلى ظهورها، ويمكن أن تشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي: تورم واحمرار اللوزتين. بقع بيضاء أو قيح على اللوزتين. صعوبة البلع. الشعور بالألم في الحلق. الحلق الجاف. التهاب وتورم الغدد في رقبتك. وهناك العدوى الشائعة التي يمكن أن تُسبب التهاب الحلق، الذي قد يؤدي أيضاً إلى علامات وأعراض أخرى مثل: سعال. قشعريرة برد. حمى. صداع الرأس. آلام الجسم. الغثيان أو القيء.

كيف يمكنني الوقاية من التهاب الحلق؟

تعد الجراثيم التي تسبب التهاب الحلق معدية، لذلك تُعتبر الوقاية من التهاب الحلق أفضل شيء، وذلك عن طريق الحفاظ على النظافة الجيدة، وعليك أنت وأسرتك اتباع عدة نصائح نذكر منها ما يلي: اغسل يديك جيداً وبشكل منتظم طوال الوقت للمحافظة عليها نظيفة. تجنب مشاركة أدواتك الشخصية والطعام والمشروبات والأواني وما إلى ذلك. إذا لم يتوفر الماء والصابون عند الغسل استخدم التعقيم الذي يحتوي على الكحول كبديل جيد لهما. تجنب الاتصال الوثيق مع أولئك المرضى. السعال والعطس في المناديل الورقية ورميها في القمامة.

نصائح إضافية وحيل لتجنب التهاب الحلق

لا تدخن، وتجنب التعرض للتدخين السلبي. ترطيب منزلك إذا كان الهواء حار. ارتداء كمامة عند تنظيف منزلك لتجنب الهواء الملوث بالغبار.

وهذه النصائح تساعد على الوقاية من مرض التهاب الحلق، للحفاظ على صحتك. علاج التهاب الحلق في المنزل هناك عدة طرق بسيطة لعلاج التهاب الحلق في المنزل نذكر منها: استخدم خليط من الماء الدافئ مع نصف ملعقة صغيرة من الملح للغرغرة.

اشرب السوائل الدافعة التي تعمل على تهدئة الحلق، مثل الحساء، أو الماء الدافئ مع الليمون، أو الأعشاب المخصصة لتهدئة التهاب الحلق.

يمكنك مص أقراص الاستحلاب التي تأخذ شكل الحلوى، ولكن بعد استشارة الطبيب. عدم إرهاق الحنجرة بالكلام، حتى يأخذ الصوت وقته ليعود بشكل طبيعي.