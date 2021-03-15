خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكد مكتب إعلام الأسرى اليوم الاثنين 15/3/2021، أن 5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح مكتب الإعلام أن الأسرى هم :

الأسير عمر محمد خضر عبيد (27 عامًا)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه السادس والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/03/2015م.

الأسير أحمد بديع حسين (36 عامًا)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/03/2006م، وهو محكوم بالسجن 40 عامًا.

الأسير ياسر أيوب عبد الفتاح عصفور (41 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/03/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد منصور موسى شومان (27 عاماً)، من سكان محافظة القدس ، يدخل عامه العاشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/3/2012م، وهو محكوم بالسجن لمدة 13 عامًا.

الأسير بلال أمين محمود كميل (38 عامًا)، من سكان محافظة جنين ، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/3/2006 م، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.