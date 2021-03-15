ذهب سوريا يسجل أرقاما قياسية اليوم الاثنين 15/3/2021 متأثراً بانخفاض الليرة

شهدت أسعار الذهب في سورية اليوم الاثنين 15/ 3/2021 ارتفاعا غير مسبوق رغم انخفاض اسعار الذهب عالمياً ، متأثرا بالانهيار الكبير الذي تشهده الليرة السورية على مدار الساعة

ولم تُصدر جمعية الصاغة تسعيرة رسمية جديدة للذهب في دمشق، وفق المعتاد، نظرا لأن سعر الأونصة العالمي لا يتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

التغير المتسارع في سعر صرف الدولار بدمشق، أصبحت التسعيرة، مجددا، بعيدة عن السعر الواجب اعتماده ، فبلغ سعر غرام الذهب من عيار الـ 21، كان بـ 191500 ليرة شراء، 192000 ليرة مبيعا وفقا لأسعار يوم السبت

وسجل سعر أونصة عالمي قرب 1727 دولار، وسعر دولار بدمشق عند 41٦0 ليرة، قبيل عصر أمس، يكون سعر غرام الـ 21 ذهب، الواجب اعتماده في العاصمة السورية، عند 201620 .