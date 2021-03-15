أسعار العملات والذهب في السعودية اليوم الاثنين 15/3/2021

تشهد اسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 15/3/2021 ، استقراراً امام الريال السعودي ، حيث بلغ ال1 دولار : 3.75 ريال سعودي و1 ريال سعودي بـ 0.27 ، في حين بلغ سعر اليورو 4.48 ريال سعودي.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى

اسعار الذهب

سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 208.50 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 208.50 ريال بما يعادل 55.59$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 191.13 ريال بما يعادل 50.96$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.44 ريال بما يعادل 48.64$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 156.38 ريال بما يعادل 41.69$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 121.63 ريال بما يعادل 32.43$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 104.25 ريال بما يعادل 27.80$