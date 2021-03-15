ارتفاع كبير للدولار الأمريكي في سوريا اليوم الاثنين 15/3/2021-وانهيار الليرة

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الاثنين 15/3/2021 الارتفاع وسط انهيار كبير لسعر صرف أمام الليرة السورية، ليصل بنحو 70 ليرة في السوق السوداء، واستقر في البنوك.

سعر صرف الدولار ارتفع بشكل كبير لدى السوق السوداء إلى 3390 ليرة للشراء و4040 ليرة للبيع، مقابل 3920 ليرة للشراء و3970 ليرة للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ويشار الى ان الازمة السورية والوضع السوري يشهد وضع اقتصادي صعب منذ بدء الازمة السورية والحرب الطاحنة هناك.