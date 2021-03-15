طقس فلسطين : أجواء معتدلة اليوم وانخفاض وامطار غدا

تشهد اجواء طقس فلسطين خلال الاسبوع الجاري ارتفاع درجات الحرارة حيث تستمر الأجواء المعتدلة في معظم المناطق اليوم الاثنين 15/3/2021، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا الثلاثاء 16/ 3/2021، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء 17/3/2021، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ا ارتفاع الموج .