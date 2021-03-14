استقالة جماعية لرؤساء 6 بلديات أردنية

شهدت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، استقالة جماعية لـ 6 رؤساء بلديات من عشيرة بني حسن.

وقالت وكالة "عمون" إن الاستقالة الجماعية جاءت احتجاجا على سياسة الباب المغلق لوزير الإدارة المحلية وغياب التواصل الميداني وبكافة اشكاله.

ورفع رؤساء البلديات استقالتهم الجماعية إلى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وجاءت رؤساء البلديات المستقيلين كما يلي:

1. رئيس بلدية باب عمان، محمود الطاهر الخوالدة

2. رئيس بلدية الهاشمية الجديدة، عبد الرحيم القلاب

3 .رئيس بلدية بلعما الجديدة، سليمان الخوالدة

4 . رئيس بلدية المفرق الكبرى، نايل الدغمي

5 . رئيس بلدية بيرين الجديدة، وهبي الزواهرة

6 . رئيس بلدية رحاب الجديدة، حسين الزيود

في سياق آخر، توفي 7 أشخاص نتجية نقص الأكسجين في مستشفى السلط الأردنية من مرضى "كوفيد 19"، وهو ما أدى إلى استقالة وزير الصحة، واعتذار الحكومة عن الحادث، وزيارة الملك عبد الله الثاني للمستشفى أمس السبت.

وأوقف مدعي عام عمان 5 من موظفي مستشفى السلط الحكومي، وأسند تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات، وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأردن "بترا" على "تويتر"، تم توقيف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح.