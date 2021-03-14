لماذا نشعر بالرغبة الشديدة إلى الحلويات؟

تحدث الرغبة الشديدة في تناول الطعام بسبب مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة، السعادة، والمكافأة، فإذا وجدت أن تناول الوجبات الخفيفة وبالتحديد السكرية منها مثل الحلويات، يجعلك تشتهي المزيد من السكر، فأنت لست وحدك.

قد يرتبط أيضًا التوق إلى الحلويات بمستوى السكر بالدم، حيث إن كنت مصابًا بمرض السكري؛ فمن المحتمل أن تشعر بالجوع أكثر من الاخرين، لكن الجوع المفرط قد يعني أن نسبة السكر في الدم لديك إما مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا. بشكل عام عند مختلف الأفراد.

إذا شعرت بالتوق إلى الحلويات، قم بفحص سكر الدم أولًا، فإن تجاوز 200؛ جرب ممارسة التمارين الرياضية، وشرب الكثير من الماء، وأخذ الإنسولين إذا وصفها لك الطبيب. أما إذا كان السكر في الدم أقل من 70؛ تناول 15 غرام من الكربوهيدرات لرفعه.

الاعتماد على الكربوهيدرات البسيطة

إن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة التي من أمثلتها السكريات دون توفر البروتين أو الدهون يمكن أن يسكت الجوع بسرعة، ويعطي الجسم دفعة من الطاقة على المدى القصير، لكنك تعود لتجوع مرة أخرى بسرعة، مطالبًا بمزيد من السكريات.

تحسين المزاج والشعور بالسعادة

حيث يعمل طعم السكر الموجود في الحلويات، على إفراز الإندورفين الذي يريح الفرد ويحسن مزاجه، وتقوم الكربوهيدرات منها السكريات بتحفيز الدماغ على إفراز السيروتونين، الذي يعد من المركبات الكيميائية التي تسبب الشعور بالسعادة.

تجويع الجسم

من الأمثلة الشائعة على ذلك تخطي بعض وجبات الطعام، أو الانتظار فترة طويلة بين الوجبة وأخرى. فإن كنت تمضي وقتًا طويلًا دون تناول الطعام، فسيقوم جسمك بالبحث عن أسرع مصدر ليزوده بالطاقة اللازمة، مثل السكريات البسيطة، وبالتالي تزيد رغبتك بتناول الحلويات.

إدمان السكريات

تسبب الأطعمة والمشروبات الحلوة الإدمان بشكل كبير، لهذا السبب تعتمد الكثير من الأطعمة المصنعة عليها، حيث أنها تعمل على تحفيز إفراز الدوبامين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تحفز على الانخراط في سلوكيات مسؤولة عن إحداث شعور المكافئة، ومع الوقت سنحتاج لحلويات أكثر لمكافئة أنفسنا.

أسباب أخرى

التعب: حيث تظهر الأبحاث أنه عندما تكون متعبًا، من المرجح أن تلجأ إلى كل ما يعطيك مزيدًا من الطاقة، أو يساعدك على الاستيقاظ.

الخلط بين الجوع والعطش: حيث تشير بعض الأبحاث أنه من الممكن الخلط بين الجفاف والجوع، حيث يجب وضع العطش في عين الاعتبار قبل التوجه إلى تناول الطعام والحلويات.

العادات الغذائية: حيث أن بعض الأشخاص تتناول الحلويات بحكم العادة، فمثلًا يتناول أحدهم طعامًا معينًا نظرًا لكونه قريب من مكان عمله.

نصائح تساعدك في التحكم في الرغبة الشديدة لتناول الحلويات:

تناول طعامًا كافيًا خلال اليوم، وتجنب قضاء فترات طويلة دون غذاء، كي لا تدخل جسمك في وضع الجوع، وبالتالي التوجه للتناول الحلويات.

إشرب كمية كافية من الماء، حيث تتحكم تحت المهاد (Hypothalamus) في كل من الإحساس بالعطش والإحساس بالجوع، ومن السهل الخلط بين الشعورين.

خطط مسبقًا واعرف ما الذي ستأكله خلال اليوم، كي لا تجبر على تناول أي شيء سهل وسريع تجده في طريقك.

التقليل من التوتر الذي قد تؤدي إلى الأكل العاطفي.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، للحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم، نظرًا لأن أي خلل قد يساهم في الإفراط في تناول الطعام.

تناول كمية كافية من البروتين، حيث أن البروتينات تقلل الرغبة في التوجه نحو أطعمة معينة.

تناول العلكة، حيث أن العلكة تبقي الفم مشغولًا وقد تقلل الرغبة الشديدة لتناول الحلويات.

التغيير من العادات الغذائية الخاطئة، واتباع عادات جديدة صحية.

تقليل الحصص؛ إن كنت لا تستطيع تجنب تناول الحلويات تمامًا فبإمكانك تناول الحلويات بكميات وحصص أصغر.

بدائل صحية للحلويات

في ما يأتي بعض البدائل الصحية لبعض أنواع الحلويات:

1. بدائل الشوكولاتة

قد يكون التوق إلى الشوكولاتة في بعض الأحيان بسبب الحاجة إلى المغنيسيوم، وبعض الأشخاص قد يشبعون رغبتهم للشوكولاتة عبر تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل اللوز.

إذا أردت تناول الشوكولاتة، توجه للشوكولاتة الداكنة، الخالية من الحليب، والتي تحتوي عل الأقل على 70% كاكاو، حيث أن كثافة الشوكولاتة الداكنة تشعرك بالرضا بكمية أقل.

2. بدائل الحلوى أو المعجنات

يمكنك إرضاء رغبتك بتناول السكر عبر تناول الفاكهة الكاملة مثل: الخوخ، والكرز الأحمر، والشمام، وقد يساعدك إبقاء الفاكهة المجففة كالزبيب بالقرب منك على مكافحة التوق لتناول الحلويات